Ученые предупредили об опасности колебаний кровяного давления

Колебания артериального давления в среднем возрасте могут быть связаны с повышением риска внезапного летального исхода из-за остановки сердца на 40-70%. Это показало исследование, опубликованное в журнале Circulation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многочисленные исследования показали, что неконтролируемое высокое кровяное давление значительно увеличивает риск сердечных заболеваний, инсульта, слабоумия и других хронических заболеваний. В новой работе ученые проанализировали данные 23 тысяч человек со средним возрастом 53 года в начале исследования. Их кровяное давление измеряли не реже трех раз в неделю в течение 15 лет. Затем за ними наблюдали еще 30 лет для отслеживания случаев внезапной остановки сердца.

В среднем систолическое (первое число на тонометре) давление колебалось на 11 мм рт.ст., а диастолическое (второе число) - на 6 мм рт.ст.

После поправки на другие факторы ученые обнаружили, что каждое дополнительное колебание на 1 мм рт.ст. повышало риск внезапной остановки сердца на 3%. По сравнению с людьми с наиболее стабильными показателями артериального давления, у людей с наибольшей вариабельностью риск внезапного сердечного летального исхода был примерно на 40-70% выше.

"Очень трудно сказать, чем можно объяснить эту связь. Возможно, из-за недостаточной приверженности к приему лекарств, а также из-за проблем с образом жизни или циклического снижения и набора веса кровяное давление колеблется, и сердце может быть не в состоянии справиться с этим стрессом", - объяснили ученые и рекомендовали поддерживать стабильное давление.