Врач раскрыла неожиданную причину проблем со сном

Изменения в работе щитовидной железы почти всегда отражаются на самочувствии и могут вызывать проблемы со сном, предупредила эндокринолог клиники "К+31" Анна Дзюба. Признаки, которые могут указывать на развитие патологий этого органа, она раскрыла "Ленте.ру", передает Day.Az.

Дзюба отметила, что причиной проблем со сном и постоянной раздражительности может стать гипертиреоз - состояние, при котором щитовидная железа вырабатывает избыточное количество гормонов.

По словам врача, в этом случае у человека также может появиться ощущение внутреннего напряжения, учащение пульса и усиленная потливость. Иногда наблюдается снижение массы тела и ощущение дрожи в руках, добавила специалистка.

"Если функция щитовидной железы снижается, развивается гипотиреоз. В этом случае человек чаще всего начинает ощущать постоянную усталость. Появляется сонливость, становится сложнее сохранять привычный темп жизни. Кожа может становиться более сухой, волосы теряют прочность, иногда возникает отечность лица и ощущение зябкости, даже в теплом помещении", - предупредила Дзюба.

Также, по ее словам, некоторые люди с этой патологией замечают прибавку веса, хотя не меняют питание, снижение концентрации внимания и работоспособности.