Президент Ильхам Алиев: Международная конференция, посвященная Среднему коридору, поможет лучше понять реалии региона и планы Азербайджана

Эта конференция поможет нам лучше понять реалии региона, планы Азербайджана, а также наше взаимодействие с соседними государствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая международную конференцию на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", которая проходит в Университете АДА.

"Хотя основной темой сегодняшней конференции является Средний коридор, судя по участникам конференции, мы будем обсуждать также вопросы политики, безопасности и экономики", - сказал глава государства.