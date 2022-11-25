https://news.day.az/officialchronicle/1514184.html Президент Ильхам Алиев: Международная конференция, посвященная Среднему коридору, поможет лучше понять реалии региона и планы Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Международная конференция, посвященная Среднему коридору, поможет лучше понять реалии региона и планы Азербайджана
Эта конференция поможет нам лучше понять реалии региона, планы Азербайджана, а также наше взаимодействие с соседними государствами.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, открывая международную конференцию на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика", которая проходит в Университете АДА.
"Хотя основной темой сегодняшней конференции является Средний коридор, судя по участникам конференции, мы будем обсуждать также вопросы политики, безопасности и экономики", - сказал глава государства.
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