https://news.day.az/officialchronicle/1739871.html Президент Сомали поздравил Президента Ильхама Алиева Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Президент Сомали поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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