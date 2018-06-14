Игорь Панкратенко: Азербайджан стал примером поступательного, динамичного развития и прогресса

"В вопросе повышения статуса Азербайджана в Шанхайской организации сотрудничества Китай настроен положительно, поскольку Баку является одним из очень важных звеньев проекта "Один пояс - один путь. В связи с тем этот проект становится интегрирующим ядром и для ШОС, его ключевые звенья пользуются повышенным вниманием и уважением со стороны КНР", - считает востоковед Игорь Панкратенко, передает Day.Az со ссылкой на infoshos.ru.

Вопрос о повышении статуса Азербайджана поднимался и на прошедшем в минувшие выходные саммите глав государств ШОС в Циндао. В настоящее время создана рабочая группа, которая будет работать над изучением вопроса определения процедуры. По словам эксперта, вопрос о повышении статуса государства будет рассматриваться в течение года, будет прорабатываться "дорожная карта". Панкратенко полагает, что Азербайджан, который в настоящее время имеет статус партнера по диалогу ШОС, может в дальнейшем стать наблюдателем.

В настоящее время Азербайджан стал примером поступательного и динамичного развития и прогресса. Внешняя политика Баку, стабильные отношения со странами-партнерами позволяют наращивать возможности страны, повышают ее авторитет на международной арене. Как партнер по диалогу ШОС Азербайджан стал активным участником мероприятий, проводимых Организацией.

Азербайджан интересен для ШОС с точки зрения инфраструктурных проектов: транспортные коридоров "Восток-Запад", "Север-Юг" и "Юг-Запад", реализуемые при участии Азербайджана, открывают широкие возможности для сотрудничества в рамках ШОС. Государство заинтересовано в том, чтобы стать полноправным членом Организации и участвовать в выработке общей политики по созданию транспортных коридоров, магистралей на евразийском пространстве.

Государство лежит на магистрали китайского проекта "Один пояс - один путь", находясь на пересечении транспортных магистралей. В этом заключается стратегическое преимущество Азербайджана в транспортной сфере в области международной торговли. Заметен интерес Азербайджана и к политическому сотрудничеству в рамках ШОС.

"Азербайджан намерен еще более укреплять отношения и развивать сотрудничество с государствами ШОС, поднять их на качественно новый уровень", - отметил посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы.

Государство связывают давние партнерские отношения с такими странами ШОС, как Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия. В последние годы государство выстраивает успешные отношения и Китаем. Баку заинтересован в дальнейшем углублении сотрудничества с Пекином во всех сферах. Зейналлы отметил высокий уровень нынешних отношений Азербайджана и Китая, а также наличие большего потенциала в дальнейшем повышении сотрудничества в основном в сферах экономики и торговли.

Для Баку сотрудничество с государствами ШОС имеет как политический, так и экономический смысл. "Мы заинтересованы в проекте "Шелковый путь", экономически и коммуникационно можем стать его важным компонентом. В будущем вполне вероятно создание на базе ШОС некого подобия ОБСЕ, но для Азии. Участие на начальных этапах в формировании архитектуры будущей организации по безопасности и сотрудничеству в Азии чрезвычайно важно для Азербайджана", - подчеркнул политолог Расим Мусабеков. Эксперт убежден, что благодаря ШОС Азербайджан получит возможность укрепить экономику, торговлю и политические связи в Евразии.

В последние годы Азербайджан посредством осуществления региональных проектов в сфере энергетики, сельского хозяйства, коммуникаций, технических возможностей, коммерции, логистической инфраструктуры стал надежным партнером в азиатском регионе. Своим участием в ШОС государство может способствовать дальнейшему укреплению экономического сотрудничества между странами-участницами в сферах банковского и финансового развития.