Армянские националисты Казахстана доигрались - СОЦСЕТИ - ФОТО

Армянские националисты в Казахстане расхлебывают заваренную ими кашу.

Сколько веревочке не виться, как известно, конец у нее все равно будет. Насаждая ненависть и нетерпимость к неармянам и манию величия, националистическая идеология армянства в конечном итоге вредит своим же соплеменникам.

Пользователь Facebook Сероб Манукян сделал запись на своей странице, которую можно назвать криком души. Живет Сероб, как следует из его поста, в Алматы. Он пишет:

"Самое страшное, что показали события в Караганде, это то, что нас окончательно убедили, в том, что у нас нет ни дома, ни родины. Сегодня к нам домой позвонили из миграционной, подсчитывают армян (не только граждан Армении). Они говорят для нашей собственной безопасности. Также сказано, что денежные переводы в Армению в настоящее время не осуществляются. В новостях говорится, что единственный прямой рейс в Ереван был приостановлен с 15 января по май. Вот так"...

Рядовой армянин-житель Казахстана, конечно, обижен на казахские власти, казахов и весь мир. Но обижаться стоит только на армянскую пропаганду и идеологов. Поведение представителей армянства, отношение их к другим народам в конце концов порождают противодействие. После событий в Караганде в армянских СМИ и соцсетях можно было встретить немало проявлений ненависти к казахскому народу, унизительных определений в его адрес вроде "дикари", "стадо" и так далее, а также истерики по поводу якобы подъема пантюркизма, спасают от которого мир, дескать, только армяне.

Что касается переписи армянского населения, то в сложившейся ситуации власти Казахстана лучше знают, как поступать для обеспечения безопасности своих граждан, в том числе армянской национальности. Прочие меры, о которых идет речь в записи, тоже можно назвать вполне ожидаемыми.

Очень долгое время армянам на постсоветском пространстве по инерции, идущей с советских времен, можно было все. На проделки армянских общин, на армянский криминал и прочие нелицеприятные проявления по тем или иным причинам закрывались глаза. Страны Центральной Азии ощутили на себе это сполна. При этом армянские националисты открыто выражали свое презрительное отношение к коренному населению. Обратная же реакция немедленно вызывала вой о грядущих "погромах" и призывы "спасайте меня все".

В Казахстане армянские националисты получили то, за что боролись. Они напоролись на отсутствие симпатий со стороны тех, кого они презирали и считали людьми низшей расы. А сколько оскорблений и националистических призывов в адрес Казахстана, напомним, озвучивалось в Армении в связи с поддержкой Астаной Азербайджана после апрельских боев 2016 года. Оскорблениям подвергалось и руководство страны, что, конечно, не могло вызвать симпатий к Армении.

А по поводу отсутствия дома и родины у армян, на которое сетует пользователь соцсети Сероб, то спасибо за это ему опять же следует сказать армянским идеологам. Пропитанная фальшью идеология довела до того, что армяне, даже те, что живут в Армении, не знают, где же на самом деле находится их родина, и потому кочуют по свету в поисках места под солнцем. И та же идеология не дает им уживаться с соседями-неармянами, заставляет кучковаться, занимать оборону в то время, как им ничего не грозит. Ни один народ не стремится к подобному кучкованию, и только армяне, появись их где-то сотня другая, начинают сбиваться в общины, переименовывать кварталы и населенные пункты, подстраивать их под себя вместо того, чтобы подстроиться под те общества, в которые попадают. Возможно, обычные люди этого и не хотят, но они в конце концов неизменно попадают под влияние.

Из этой ненормальной ситуации есть только один выход - осознать наконец, что мир вовсе не вертится вокруг интересов армянства. На эти интересы ему, по большому счету, наплевать. Да, где-то крутятся армянские деньги, кто-то продается, кто-то покупается. Но на отношение обществ это все влиять не может. Есть только одно правило нормального сосуществования - ожидая доброго отношения к себе, стоит поначалу именно так относиться к другим.

Зульфугар Ибрагимов