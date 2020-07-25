Разгромленная и потерявшая боевой дух армия

Помимо катастрофической эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса, премьер Армении Никол Пашинян из-за своей провокации на азербайджано-армянской границе получил оплеуху в виде разгромленной и потерявшей боевой дух армии.

Об этом Day.Az сказал председатель общественного объединения офицеров запаса по просвещению молодежи Эмин Гасанлы.

"До прихода к власти нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян обещал скорое решение нагорно-карабахского конфликта, налаживание экономической ситуации в стране и предотвращение оттока населения, а также вывести Армению из-под влияния России.

"Когда же бархатный революционер пришел к власти, все его обещания оказались пустыми. Некоторое время он пытался привлечь за стол переговоров Нагорный Карабах в качестве третьей стороны, однако азербайджанская дипломатия показала ему свое место. После этого Армения была вынуждена вернуться к переговорам. Экономический кризис еще больше углубился. Отношения с Россией испортились. В последнее же время в связи с пандемией коронавируса ситуация в Армении стала еще более напряженной", - заявил наш собеседник.

По его словам, чтобы отвлечь народ от повседневных проблем, Пашинян решил прибегнуть к очередной провокации на линии фронта.

"В соответствии с международным правом, 12 июля Армения, совершив агрессию против Азербайджана, подписалась под крупное военное преступление. Применение тяжелого вооружения на государственной границе противоречит нормам международного права. Это также противоречит мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией по карабахскому урегулированию", - считает он.

В то же время, продолжил Гасанлы, Президент Азербайджана Ильхам Алиев обладает положительной международной репутацией в мировом сообществе.

"Это вызывает большую обеспокоенность в Армении. Граждане страны справедливо укоряют правительство страны в том, что Ереван благодаря дальновидной политике Президента Ильхама Алиева исключен из всех региональных проектов", - отметил он.

Гасанлы подчеркнул, что Вооруженные силы Азербайджана дали армянам достойный ответ и сорвали их коварные планы.

"Горькие последствия этой провокации для Армении еще впереди. Если такие провокации продолжатся в Нагорном Карабахе, то может вспыхнуть большая война. Наша страна обладает сильной армией и готова выполнить все поставленные перед ней задачи", - сказал он.

По мнению нашего собеседника, последние события показали, что боевой дух азербайджанской армии находится на высоком уровне.

"Азербайджанский народ поддерживает нашу армию. Пресса, неправительственные организации, общественные деятели, политические партии - абсолютно все части нашего общества выражают поддержку нашей армии.

Сегодня в Азербайджане выросло молодое поколение, которое не будет мириться с оккупацией земель. Ветераны первой карабахской войны, инвалиды, семьи шехидов, демобилизованые военнослужащие - все хотят победы. Это показывает, что в Азербайджане сформировано патриотическое поколение людей", - резюмировал Эмин Гасанлы.

Абдул Керимханов