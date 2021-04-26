В парламенте Турции обсудят военные преступления Армении

26 апреля в парламенте Турции пройдут обсуждения на тему "Вторая Карабахская война и военные преступления Армении", и "Фотовыставка военных преступлений" с участием председателя Великого Национального собрания Турции Мустафы Шентопа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на мероприятии будут обсуждаться несправедливые обвинения против Турции в связи с событиями 1915 года, военные преступления во второй Карабахской войне, нарушения прав человека с политической, правовой, научной и академической точек зрения.

Отметим, что панель, которая будет организована в 14:00 по турецкому времени (16:00 Баку), подготовлена исследовательской комиссией по правам человека ВНСТ.