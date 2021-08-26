Акиф Меликов: Имя Мехрибан Алиевой  золотыми буквами вписано в новейшую историю Азербайджана

В новейшую историю вошли имена женщин-политиков, внесших огромный вклад в развитие своих стран, имевших влияние на процессы, происходящие в мире. Можно вспомнить и Маргарет Тетчер, и Голду Меир, и Индиру Ганди, и Беназир Бхутто. У каждой страны свои Герои. И Азербайджан может гордиться тем, что подарил миру женщину-политика столь же одаренного и талантливого, оказавшего беспорное влияние на ход новейшей истории своей Родины.

Это - Первый Вице-президент Азербайджана, Президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.У нее сегодня День Рождения. Безусловно, поздравления в адрес этой невероятно красивой, элегантной, обладающей тонким вкусом , но в то же время сильной Женщины будут звучать сегодня от представителей мирового и отечественного политического и культурного бомонда.

При этом, все уже сказанное в адрес Мехрибан Алиевой будет не в состоянии в полной мере оценить ее реальный вклад в новейшую историю нашей страны. Ведь перед нами Личность, которая стала олицетворением грандиозных преобразований и побед Азербайджана .Без малого 26 лет , с 1995 года, Мехрибан Алиева занимает пост президента в созданном по её инициативе Фонде культуры Азербайджана. За эти годы, в плане продвижения азербайджанской культуры в мире, была проделана поистине грандиозная работа. И сегодня, говорю это, как человек бывавший в самых разных странах мира, уже нет никакой необходимости подробного рассказа о жизни нашей страны.

Достаточно произнести Азербайджан и сразу слышишь огромное количество восторженных отзывов о нашей стране, о неповторимом и великолепном облике нового Баку, который по праву снискал себе славу одного из красивейших городов мира. Да и в целом, в плане сохранения и пропаганды культурного наследия нашей страны сделано настолько много, что не хватит целой серии статей, дабы рассказать об этом.

И вся эта работа проделана под чутким руководством Мехрибан Алиевой. Тем самым она уже внесла свое имя в новейшую историю Азербайджана. Но все же будущие поколения азербайджанцев, изучая историю нашего государства лучше оценят роль этой прекрасной Женщины в качестве Вице-президента страны-победителя.

Да, это будет первый день рождения, который Мехрибан Алиева встретит в новых для каждого из нас реалиях, с освобожденными и стремительно восстанавливающимися территориями. Ни одна из действующих женщин-политиков в мире не может похвастаться таким статусом Личности, чью роль в победе над оккупантами невозможно переоценить.

Не могу, в этой связи не вспомнить слова, произнесенные Мехрибан Алиевой после армянской провокации на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы. "Да хранит Аллах Азербайджан и наш народ!", заявила она тогда. И это были очень правильные, своевременные, максимально важные слова, отражавшие переживания Мехрибан ханум за Азербайджан, Карабах, за наш народ.

И таких слов, максимально точных и важных, после начала 44-дневной войны, было очень много. К примеру, еще 29 сентября на официальной странице в Instagram Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой появилась запись: "Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера! Сегодня мы - азербайджанцы, как никогда, едины в помыслах, действиях и молитвах! Пусть Великий Бог хранит азербайджанский народ в его священной борьбе! Пусть Всевышний дарует каждому азербайджанцу возможность поцеловать священную землю Карабаха!".

Это были переживания Матери и Азербайджанки. А уже на следующий же день, 30 сентября, Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились в Центральном военном клиническом госпитале Министерства обороны с военнослужащими, раненными в ходе войны, которую начала Армения против нашей страны.В ходе той встречи Первая леди нашей страны не смогла сдержать слез. Это были эмоции , понятные и близкие каждому из нас. Это было сострадание к каждому из героев, которые сражались за Родину.

А потом, были совсем эмоции! Прекрасно помню сообщение Мехрибан Алиева об освобождении Шуши."Неимоверную гордость и радость испытывает в эти минуты весь наш народ! Шуша освобождена от оккупации! В связи с этим передаю всем нашим соотечественникам свои искренние поздравления! Шуша наша! Карабах - это Азербайджан!", говорилось в нем.

Да, Азербайджан освободил свои земли и Президент нашей страны Ильхам Алиев и Первая леди побывали в Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джабраил, в городе Агдам, посетив и Джума мечеть, они посетили Зангиланский и Губадлинский районы. Но все же самым важным и запоминающимся был их визит в освобожденную Шушу!

Великий, несравненный азербайджанский мугам снова прозвучал в Консерватории Кавказа, в колыбели нашей культуры. Произошло это в рамках организованного Фондом Гейдара Алиева музыкального фестиваля "Хары Бюльбюль". Его организация, как вся огромная работа по возрождений освобожденного Карабаха- огромный труд двух Личностей , безумно любящих свою Родину, живущих планами по ее превращению в одно из самых развитых государств мира.

Мехрибан Алиева доказала правильность изречения, гласящего, что успех любого Мужчины напрямую связан с мудрой Женщиной, что всегда рядом с ним. Она была, есть и будет настоящей опорой и вдохновением для Президента нашей страны Ильхама Алиева, хранительницей тепла и любви в их семье, прекрасной супругой и мамой. В том числе и поэтому, имя Мехрибан Алиевой золотыми буквами вписано в новейшую историю Азербайджана.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана,

директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета