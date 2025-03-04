Председатель комитета ММ примет участие в заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ

Председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов 5 марта посетит Санкт-Петербург (Россия) для участия в заседании постоянной комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ по экономике и финансам.

Об этом во вторник сообщили Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса.

Сообщается, что на заседании будут обсуждены проекты специальных частей модельного Налогового кодекса для государств-участников СНГ, а также ход работы над модельными законопроектами "О стратегическом планировании", "О стандартизации", "О лицензировании" и другими.

Кроме того, будет рассмотрен ряд организационных вопросов.