В Баку подписан протокол по итогам заседания ТМТМ

Подписан протокол 22-го заседания Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ), состоявшегося в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, протокол включает восемь вопросов.

В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании и взаимоподдержке между АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) и PTC Holding.

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