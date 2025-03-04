https://news.day.az/economy/1734355.html В Баку подписан протокол по итогам заседания ТМТМ Подписан протокол 22-го заседания Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ), состоявшегося в Баку. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, протокол включает восемь вопросов.
В Баку подписан протокол по итогам заседания ТМТМ
Подписан протокол 22-го заседания Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ), состоявшегося в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, протокол включает восемь вопросов.
В рамках мероприятия был подписан меморандум о взаимопонимании и взаимоподдержке между АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ) и PTC Holding.
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