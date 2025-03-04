"У Франции должен быть настоящий лидер, а не Макрон"

Центр политических исследований при Институте политических наук Франции в феврале опубликовал результаты общественного опроса под названием "Кому доверяют французы".

Как сообщает Day.Az, опрос был проведен французской организацией "Opinion Way":

Выявлено, что доверие к правительству, в частности, премьер-министру Франсуа Байру, низкое - всего 23% и 27% соответственно.

Президенту Эммануэлю Макрону доверяют лишь 23% респондентов.

Опрошенные французы также недовольны Национальной ассамблей - поддержку выразили лишь 24% опрошенных граждан.

Opinion Way отмечает, что депутатам верят 40% граждан.

Кроме того, в отчете подчеркивается:

- 52% (большинство) французов считают, что в демократической системе страны нет ничего, чем можно гордиться.

- 72% подчеркивают, что демократия в стране работает плохо.

- 48% респендентов считают, что в условиях демократии в стране ничего не двигается вперёд, и поддерживают идею меньшей демократии и большего упора на эффективность. 73% хотят, чтобы Франция имела настоящего лидера для восстановления порядка.

В заключение отмечается, что на фоне политического хаоса в стране 65% французов предпочитают заниматься своей личной жизнью, а не политикой.