В Баку прошла фотовыставка "Турция 100 лет"

В Баку прошла фотовыставка на тему "Турция 100 лет".

Как сообщает Day.az, фотовыставка была организована в рамках панельной встречи под названием "Более справедливый мир возможен" в отеле Hilton.

Отметим, что сегодня в Баку прошла панельная дискуссия "Более справедливый мир возможен", организованная Управлением по коммуникациям Администрации Президента Турции и Stratcom Public Forum.