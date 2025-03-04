https://news.day.az/society/1734496.html В Баку прошла фотовыставка "Турция 100 лет" - ФОТО В Баку прошла фотовыставка на тему "Турция 100 лет". Как сообщает Day.az, фотовыставка была организована в рамках панельной встречи под названием "Более справедливый мир возможен" в отеле Hilton.
В Баку прошла фотовыставка "Турция 100 лет" - ФОТО
В Баку прошла фотовыставка на тему "Турция 100 лет".
Как сообщает Day.az, фотовыставка была организована в рамках панельной встречи под названием "Более справедливый мир возможен" в отеле Hilton.
Отметим, что сегодня в Баку прошла панельная дискуссия "Более справедливый мир возможен", организованная Управлением по коммуникациям Администрации Президента Турции и Stratcom Public Forum.
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