В Баку организованы автовокзальные услуги

С 4 марта со стороны ООО "Azerbaijan Ground Service" на территории у торгового центра "Абшерон" организованы автовокзальные услуги.

Об этом говорится в сообщении Бакинского международного автовокзального комплекса, передает Day.Az.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить упорядоченную деятельность в сфере пассажирских перевозок на территории у торгового центра и на прилегающих территориях. Отсюда будут обеспечены поездки в основном в направлении южного и западного регионов страны.

Перед поездкой все автобусы будут проходить техобследование, а водители - медосмотр. Автобусы, выходящие на линии, будут контролироваться в режиме реального времени.

Граждане могут купить билеты через портал biletim.az и в кассах.

На территории, оборудованной информационными панелями и системами безопасности, созданы удобные залы ожидания для пассажиров, стоянки и объекты общественного питания.