https://news.day.az/culture/1734391.html

Внесены изменения в список учреждений, не входящих в структуру минкультуры Азербайджана

Внесены изменения в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства культуры Азербайджана. Как сообщает Day.Azd в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.