https://news.day.az/culture/1734391.html Внесены изменения в список учреждений, не входящих в структуру минкультуры Азербайджана Внесены изменения в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства культуры Азербайджана. Как сообщает Day.Azd в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Внесены изменения в список учреждений, не входящих в структуру минкультуры Азербайджана
Внесены изменения в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства культуры Азербайджана.
Как сообщает Day.Az в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
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