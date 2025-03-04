Внесены изменения в список учреждений, не входящих в структуру минкультуры Азербайджана

Внесены изменения в перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства культуры Азербайджана.

Как сообщает Day.Az в связи с этим соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.