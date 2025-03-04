https://news.day.az/economy/1734292.html В Баку обсуждают развитие бизнеса между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией - ФОТО Бизнес-форум в Баку: Азербайджан, Латвия, Эстония и Финляндия укрепляют связи
В Баку обсуждают развитие бизнеса между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией - ФОТО
В Баку стартовал B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией.
Как сообщает Day.Az, форум проводится в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, при организационной поддержке Caspian Energy Club.
В форуме принимают участие председатель правления, главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев, посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя, представители СМИ.
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