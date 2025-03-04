В Баку обсуждают развитие бизнеса между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией

В Баку стартовал B2B Forum по развитию бизнес-связей между Азербайджаном, Латвией, Эстонией и Финляндией.

Как сообщает Day.Az, форум проводится в рамках проекта LEF Network Azerbaijan, при организационной поддержке Caspian Energy Club.

В форуме принимают участие председатель правления, главный исполнительный директор Caspian Energy Club Тельман Алиев, посол Латвии в Азербайджане Эдгарс Скуя, представители СМИ.

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