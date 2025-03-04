Зеленский прокомментировал встречу с Трампом в Белом доме

Президент Украины Володимир Зеленский вновь подтвердил приверженность к миру.

Как передает Day.Az, об этом украинский лидер написал на своей странице в соцсети Х, говоря о встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом Доме.

"Я хотел бы еще раз подтвердить приверженность Украины миру.

Никто из нас не хочет бесконечной войны. Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить прочный мир.

Никто не хочет мира больше, чем украинцы. Моя команда и я готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь мира, который будет долгосрочным.

Мы готовы быстро работать над завершением войны, и первыми шагами могли бы стать освобождение пленных и перемирие в небе - запрет на ракеты, дальнобойные дроны, бомбардировки энергетической и другой гражданской инфраструктуры - а также немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро продвигаться через все последующие этапы и работать с США для согласования прочного окончательного соглашения.

Мы действительно ценим то, сколько Америка сделала, чтобы помочь Украине сохранить свой суверенитет и независимость. И мы помним момент, когда ситуация изменилась - когда президент Трамп предоставил Украине "Джавелины".

Мы благодарны за это.

Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу, прошла не так, как должна была. Жаль, что так случилось. Пришло время исправить ситуацию. Мы хотели бы, чтобы дальнейшее сотрудничество и коммуникация были конструктивными.

Что касается соглашения по полезным ископаемым и безопасности, Украина готова подписать его в любое время и в любом удобном формате. Мы рассматриваем это соглашение как шаг к большей безопасности и прочным гарантиям безопасности, и я искренне надеюсь, что оно будет эффективно работать", - написал президент Украины.