Brent подешевела

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель впервые с 9 декабря 2024 года, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным биржи на 09:35 по бакинскому времени, цена Brent снижалась на 0,91% - до $70,97 за баррель.

К 09:40 по бакинскому времени фьючерс на Brent немного замедлил снижение и торговался на уровне $70,98 (-0,89%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле снижался на 0,7%, до $67,89 за баррель.