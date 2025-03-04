https://news.day.az/economy/1734266.html Brent подешевела Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель впервые с 9 декабря 2024 года, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. По данным биржи на 09:35 по бакинскому времени, цена Brent снижалась на 0,91% - до $70,97 за баррель.
Brent подешевела
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2025 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже $71 за баррель впервые с 9 декабря 2024 года, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По данным биржи на 09:35 по бакинскому времени, цена Brent снижалась на 0,91% - до $70,97 за баррель.
К 09:40 по бакинскому времени фьючерс на Brent немного замедлил снижение и торговался на уровне $70,98 (-0,89%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле снижался на 0,7%, до $67,89 за баррель.
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