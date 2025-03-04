"Эта победа для нас была очень важной"

"Этот матч был для нас очень важен. Мы боролись за попадание в тройку лучших в группе A".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил тренер баскетбольной команды "Нефтчи" Давити Чивчивадзе в беседе с пресс-службой клуба.

Он прокомментировал победу своей команды над "Нахчываном" со счетом 114:70 в рамках Азербайджанской баскетбольной лиги:

"Эта игра еще раз показала нам важность агрессивной защиты и командных действий в атаке. Горжусь своей командой и поздравляю всех игроков с заслуженной победой. Мы должны продолжать в том же темпе, а также работать над своими ошибками. Соперник - очень сильная команда, но сегодня мы отлично сыграли в защите и проявили характер. В итоге одержали крупную победу", - Чивчивадзе.

Отметим, что для "Нефтчи" эта победа стала восьмой в сезоне.