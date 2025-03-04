США заморозили поставки оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа прекратила финансирование новых поставок вооружений Украине и рассматривает заморозку отправок оружия из американских запасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших чиновников США.

Решение о приостановке финансирования принято на фоне общего замораживания иностранной помощи администрацией Трампа.

Сам Трамп допустил, что его страна может прекратить оказывать военную помощь Украине.

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на источники, что Трамп 3 марта проведет встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины, включая приостановку или отмену военной помощи Киеву.