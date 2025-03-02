Сход лавины в Индии

Восемь человек погибли после схода лавины близ города Бадринатх в штате Уттаракханд в Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The Times of India.

Уточняется, что лавина сошла в пятницу, 28 февраля, на временный лагерь рабочих Border Roads Organisation (BRO). Поисковые работы продолжались двое суток. По данным газеты, спасательная операция прерывалась несколько раз из-за экстремальных погодных условий.

"Тело восьмого рабочего, пропавшего без вести в результате инцидента с лавиной в деревне Мана (Чамоли), было обнаружено. <...> Все 54 человека были спасены", - отметили в издании.