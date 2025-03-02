https://news.day.az/world/1733967.html Сход лавины в Индии - есть погибшие Восемь человек погибли после схода лавины близ города Бадринатх в штате Уттаракханд в Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The Times of India. Уточняется, что лавина сошла в пятницу, 28 февраля, на временный лагерь рабочих Border Roads Organisation (BRO). Поисковые работы продолжались двое суток.
Сход лавины в Индии - есть погибшие
Восемь человек погибли после схода лавины близ города Бадринатх в штате Уттаракханд в Индии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщила газета The Times of India.
Уточняется, что лавина сошла в пятницу, 28 февраля, на временный лагерь рабочих Border Roads Organisation (BRO). Поисковые работы продолжались двое суток. По данным газеты, спасательная операция прерывалась несколько раз из-за экстремальных погодных условий.
"Тело восьмого рабочего, пропавшего без вести в результате инцидента с лавиной в деревне Мана (Чамоли), было обнаружено. <...> Все 54 человека были спасены", - отметили в издании.
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