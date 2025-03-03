Зачем некоторые пары откладывают свадьбу на Рамазан?

Рамазан - это не месяц траура, а время духовного очищения и радости. Однако многие избегают проведения свадеб и помолвок в этот период.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Xəzər TV, данное негласное правило соблюдается на протяжении многих лет.

Тем не менее владельцы ресторанов отмечают, что в этом году число заявок на проведение торжеств увеличилось по сравнению с предыдущими годами. Правда, свадеб пока не организуют, однако помолвки и "хна яхты" (ритуал помазания хной) стали довольно частым явлением.

Теологи подчеркивают, что проведение свадеб и помолвок во время Рамазана не является грехом. В то же время они считают уместным, чтобы такие мероприятия проходили без употребления алкоголя.

Подробнее - в видео: