Пентагон пригрозил Мексике

Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил Мексике боевыми действиями в случае, если ряд мексиканских чиновников продолжит поддерживать связи с наркокартелями.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их словам, 31 января глава Пентагона провел разговор с руководством Минобороны Мексики. В ходе беседы Хегсет подчеркнул, что если связи между мексиканскими чиновниками и наркокартелями продолжатся, то "американские военные будут готовы предпринять односторонние действия" против преступных группировок. Руководство Мексики "было в гневе" от слов Хегсета, посчитав, что тот угрожает "боевыми действиями на территории" страны.

Ранее президент США Дональд Трамп уже заявлял о намерении потребовать от правительства Мексики остановить поток фентанила в Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев, "в противном случае он отправит в страну американские войска". Как затем сообщали источники журнала Rolling Stone, в команде Трампа рассматриваются различные варианты - от "мягкого вторжения" с использованием спецподразделений для ликвидации лидеров картелей до нанесения авиаударов по их инфраструктуре.