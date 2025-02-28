https://news.day.az/society/1733601.html В Азербайджане ожидается 24-градусный мороз - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ночь с 1 на 2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется снижение температуры до -5...-8 градусов.
В Азербайджане ожидается 24-градусный мороз - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ночь с 1 на 2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется снижение температуры до -5...-8 градусов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в низменных районах температура опустится до -3...-8 градусов, в горных местностях ожидается -13...-18, а в высокогорных районах - до -19...-24 градусов.
В связи с холодной и снежной погодой на отдельных участках дорог республики возможно образование гололедицы.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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