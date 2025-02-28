В Азербайджане ожидается 24-градусный мороз

В ночь с 1 на 2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется снижение температуры до -5...-8 градусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в низменных районах температура опустится до -3...-8 градусов, в горных местностях ожидается -13...-18, а в высокогорных районах - до -19...-24 градусов.

В связи с холодной и снежной погодой на отдельных участках дорог республики возможно образование гололедицы.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az