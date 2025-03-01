В Азербайджане запустят новый способ оплаты

В ближайшее время будет запущен сервис оплаты с использованием технологии распознавания лица через SIMA Pay, который входит в платформу Sima.

Об этом сообщил Day.Az сотрудник отдела по связям с общественностью AzInTelecom Амин Назарли.

"В ближайшем будущем будет запущен еще один наш продукт, входящий в платформу SİMA - сервис оплаты с использованием технологии распознавания лица через SIMA Pay. В Азербайджане это будет новшество. Это будет применено в первую очередь на железных дорогах. Зарегистрировавшись и добавив платежную карту, можно будет перед соответствующим устройством, которое будет установлено на железнодорожных вокзалах, в течение секунды или двух произвести оплату. После внедрения этой системы на железных дорогах мы планируем реализовать ее на других видах общественного транспорта, а также в объектах общественного питания", - сказал он.

Кроме того, по его словам, в ближайшем будущем будет обеспечена электронизация многих налоговых служб с помощью "SIMA imza".