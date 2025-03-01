В Азербайджане зафиксирован 20-градусный мороз.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в настоящее время на территории страны сохраняется снежная и морозная погода.

Высота снежного покрова в селе Сарыбаш (Гах) составила 75 см.

В соответствии с желтым предупреждением скорость северо-западного ветра в Баку и на Абшеронском полуострове составила 21 м/с, в Нафталане, Геранбое и Мингячевире - 23 м/с, в Нефтчале - 20 м/с, в Тертере - 18 м/с.

Высота волн в Каспийском море - 3,8 метра. Минимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове - 4, в низменных районах - 3, в Нахчыванской АР - 10, в горных районах - до 20 градусов мороза.