Террористическая организация PKK объявила о разоружении.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на NTV.

Отмечается, что призыв лидера террористической организации Абдуллы Оджалана будет выполнен:

"PKK согласна с содержанием призыва и заявляет, что будет соблюдать требования призыва. С сегодняшнего дня мы объявляем о прекращении огня. Ни одна из наших сил не вступит в вооруженные действия, если они не будут атакованы".

В заявлении PKK отметили, что готовы созвать съезд партии, выдвинули требование об обеспечении безопасности и о том, чтобы Оджалан лично председательствовал на съезде.

Отметим, 27 февраля находящийся в заключении лидер террористической организации PKK Абдулла Оджалан обратился к своим соратникам. В письменном обращении, распространенном от имени Оджалана, содержался призыв сложить оружие.