В Азербайджане выросла занятость в частном секторе ненефтяной экономики

Уровень занятости в частном секторе ненефтяной экономики Азербайджана вырос на 82 процента за последние 6 лет

Об этом заявил сегодня начальник Главного управления Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана Ниджат Иманов на III Саммите по налогам и бухгалтерскому учету в Баку, сообщает Day.Az.

"За прошедшие годы Государственная налоговая служба предприняла ряд важных шагов для обеспечения прозрачности в экономике. Реформы, направленные на развитие и повышение прозрачности ненефтяного сектора экономики, дали положительный результат", - сказал Н.Иманов.

Он подчеркнул, что основным показателем в области прозрачности является рост уровня занятости в частном секторе ненефтяной экономики благодаря реформам, проведенных за последние 6 лет.