В Баку из машины бизнесмена украли крупную сумму денег

В Баку произошла кража крупной суммы денег из автомобиля бизнесмена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 26 февраля из автомобиля Mercedes, принадлежащего А. Гулиеву, были похищены 90 000 манатов и 20 000 долларов (что эквивалентно 34 000 манатов).

Информация о происшествии была передана в полицию. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции Баку, был задержан подозреваемый - Фикрет Джафаров, ранее имеющий судимости за подобные преступления.

По данному факту начато расследование.

Ранее мы сообщали, что в Баку арендатор украл из квартиры крупную сумму.