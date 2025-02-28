https://news.day.az/society/1733541.html В Баку из машины бизнесмена украли крупную сумму денег В Баку произошла кража крупной суммы денег из автомобиля бизнесмена. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 26 февраля из автомобиля Mercedes, принадлежащего А. Гулиеву, были похищены 90 000 манатов и 20 000 долларов (что эквивалентно 34 000 манатов). Информация о происшествии была передана в полицию.
В Баку из машины бизнесмена украли крупную сумму денег
В Баку произошла кража крупной суммы денег из автомобиля бизнесмена.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 26 февраля из автомобиля Mercedes, принадлежащего А. Гулиеву, были похищены 90 000 манатов и 20 000 долларов (что эквивалентно 34 000 манатов).
Информация о происшествии была передана в полицию. В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции Баку, был задержан подозреваемый - Фикрет Джафаров, ранее имеющий судимости за подобные преступления.
По данному факту начато расследование.
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