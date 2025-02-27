В Калгари почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В городе Калгари канадской провинции Альберта почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что азербайджанская община, проживающая в Калгари, почтила минутой молчания память погибших в геноциде мирных жителей. Выступающие подчеркнули, что этот геноцид является трагедией не только Азербайджана, но и всего человечества, и отметили важность более широкого доведения реалий этой трагедии до мировой общественности. В завершение к мемориальной доске были возложены цветы в знак уважения к памяти жертв геноцида.

Отметим, что на скамье, которая была открыта в 2014 году в парке "Эдворти" в Калгари, установлена мемориальная доска со словами "Памяти жертв Ходжалинской трагедии". Благодаря усилиям членов азербайджанской общины в Калгари срок демонстрации в парке мемориальной доски был продлен еще на 10 лет.