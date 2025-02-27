Пожар в многоэтажке в Баку

В Наримановском районе Баку на втором этаже многоэтажного жилого дома произошёл пожар в помещении площадью 8 м², расположенном в объекте общей площадью 1600 м².

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате возгорания сгорели деревянные отходы и находившиеся в помещении вещи.

Сотрудники противопожарной службы эвакуировали трёх человек в безопасную зону. Огонь не распространился на другие части здания.

Пожар был оперативно ликвидирован.