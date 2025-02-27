https://news.day.az/society/1733472.html Пожар в многоэтажке в Баку В Наримановском районе Баку на втором этаже многоэтажного жилого дома произошёл пожар в помещении площадью 8 м², расположенном в объекте общей площадью 1600 м². Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате возгорания сгорели деревянные отходы и находившиеся в помещении вещи.
Пожар в многоэтажке в Баку
В Наримановском районе Баку на втором этаже многоэтажного жилого дома произошёл пожар в помещении площадью 8 м², расположенном в объекте общей площадью 1600 м².
Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате возгорания сгорели деревянные отходы и находившиеся в помещении вещи.
Сотрудники противопожарной службы эвакуировали трёх человек в безопасную зону. Огонь не распространился на другие части здания.
Пожар был оперативно ликвидирован.
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