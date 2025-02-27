О Вардане и Варданяне: почему для Армении "Дог важнее Рубена?

Автор: Акпер Гасанов

Собственно, ничем иным, кроме как кризисом жанра, происходящее и не назовешь. Российско-армянский олигарх Рубен Варданян из кожи вон лезет лишь бы не отвечать за преступления, в которых его обвиняют. Причем, в прямом смысле слова. Он отказывается отвечать на вопросы, которые звучат в суде, тем самым препятствуя выявлению истины. В рамках комплекса этих мероприятий он решил объявить голодовку.

Самолично решил, никто его не заставлял этого делать. Как никто в Азербайджане не просил его, богатого и успешного, переезжать на временно оккупированные территории нашей страны и превращаться в одного из лидеров карабахской хунты. Как говорят в такого рода случаях, он прибыл в Ханкенди своим пешком. Собственно, согласно обвинительному акту, Рубен Варданян в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджана с территории Армении в направлении Лачинского района и обосновался на территории Карабахского экономического района Азербайджана.

Это нарушение азербайджанского законодательства. Также его обвиняют в том, что он тратил средства, собранные в фонде "Аврора" и других организациях для снабжения армянских незаконных вооруженных формирований оружием и техникой. Кроме того, Варданян выделял ежемесячную зарплату членам так называемых "местных отрядов самообороны" и других вооруженных формирований и групп, не предусмотренных законодательством Азербайджана и состоящих в основном из профессиональных военных. Азербайджана.

Рубен Варданян в лично составленном плане действий выдвинул инициативу о начале террористической операции "Немезис-2" для совершения террористических актов против представителей дипломатического корпуса Азербайджана в зарубежных странах и граждан, выполняющих свои служебные обязанности и общественный долг. Как видим, он обвиняется в очень тяжких преступлениях. Отвечать за которые ему явно не хочется.

И операция "голодовка" является давно испытанным средством для тех, кто жаждет избежать наказания за совершенные преступления. Так что, Варданян не стал изобретать велосипед, а пошел проторенным путем. Естественно, что к факту его голодовки активно пытается привлечь внимание адвокат Рубена Карленовича. Но он за то и деньги получает, чтобы своего подзащитного выставлять в выгодном тому свете.

Особо забавно тут выглядит то, что перед зданием правительства Армении состоится митинг в поддержку Рубена Варданяна Учитывая то, что в Армении установлены памятники известным террористам, проведение митинга в поддержку того, кто был спонсором сепаратизм и призывал к осуществлению террористических действий, вовсе не удивительно. При этом добавлю, что в самой Армении не раз звучали очень критические заявления в адрес Варданяна. Так что, массовость митинга вряд ли будет большой.

При этом замечу, что мы прекрасно помним, как много и часто жаловалось на здоровье экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которая была осуждена на 7 лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов. И что вы думаете? В феврале 2014 года, едва выйдя на свободу, Тимошенко выступила перед евромайданом на высоких каблуках, сидя в инвалидной коляске.

Это был очередной "театр одной актрисы". Кстати, сейчас она преспокойно ходит на высоких каблуках, совершенно забыв о "больной спине", об инвалидной коляске. Точно такое же "чудесное превращение" может произойти и с Рубеном Варданяном, если он окажется на свободе, так и не понеся наказания за преступления, в которых обвиняется. Все необходимое, включая врачебную помощь, у Варданяна есть.

А тем, кто ратует за его освобождение, стоит напомнить азербайджанцы Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев шесть лет находились в армянском плену. Вся их "вина" состояла в том, что они решили посетить могилы предков во временно оккупированном Кяльбаджарском районе Азербайджана. Их не выпускали на свободу, несмотря на абсурдность обвинений и требования нашей страны. К ним не допустили азербайджанских адвокатов. Они обрели свободу лишь после победы Азербайджана в 44-дневной войне, в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Так что, митингу в Ереване или не митингуй, все равно получишь не то, что ожидаешь. При этом, местонахождение Варданяна всем известно, тогда как уже шесть дней, как куда-то пропал армянский политик Вардан Гукасян по кличке "Дог". Возглавляемая им партия уже выступила с заявлением.

"Мы призываем всех обеспокоенных соотечественников, находящихся за рубежом, собраться у посольства США в своих странах и потребовать четкого ответа о том, где находится Вардан Гукасян",- говорится в заявлении.

Как видим, армянским политикам, включая Рубена Варданяна и иных бывших лидеров карабахской хунты, в бакинском СИЗО сидится спокойнее, чем в самой Армении, где исчезают критики действующего премьер-министра Никола Пашиняна. И это проблема, которая должна заинтересовать граждан Армении куда больше, чем судьба Рубена Карленовича. "Дог" играет на армянской политической сцене куда более значимую роль, чем Варданян. Кроме того, пропажа оппозиционера также должна куда больше заинтересовать мировое сообщество, чем стенания миллиардера, который принял ошибочное решение поиграть в сепаратизм и теперь отчаянно изображает из себя "мнимого больного".