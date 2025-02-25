Рижский засланец в Ереване: ложь и провокация от Нильса Ушаковса

Автор: Акпер Гасанов

В Ереване проходит 4-ое заседание Комитета парламентского партнерства Армения-ЕС. Само по себе, проведение такого мероприятия в столице страны, которая все еще является членом ОДКБ, ТС и ЕАЭС, где расположена российская военная база и где Россия контролирует целый ряд важнейших направлений экономики, выглядит забавно. Особенно, если взглянуть на цифры внешнеторгового оборота Армении как с ЕАЭС, так и с ЕС.

Итак, за 11 месяцев 2024 года объем торговли Армении с ЕАЭС не только значительно вырос, но и составил более 42% от общего внешнеторгового оборота страны. Торговля с ЕС, напротив, не только сократилась, но и занимает скромные 7,5% от общего объема. Эти цифры вызывают вопросы о реальной экономической целесообразности возможного разворота Армении в сторону Евросоюза, особенно с учетом заявленных политических амбиций республики и потенциальных экономических рисков при изменении вектора интеграции.

Но признание реалий - явно не конек представителей официального Еревана. Руководители Армении ошибочно полагают, что у них получится усидеть на двух стульях, получая экономическую выгоду от членства в ЕАЭС, при этом заявляя о душе, рвущейся в ЕС. Но к выкрутасам представителей официального Еревана, которые из "ястребов войны" пытаются переодеться в "голубей мира", мы как-то уже привыкли.

Другое дело - разного пошиба европейские политики. Они начинают совать нос в дела, совершенно их не касающиеся. Одним из таковых является экс-мэр Риги Нил Ушаковс, ныне представляющийся Нильсом Ушаковсом. Это персонаж, который буквально погряз в коррупционных скандалах. Причем, не голословных. Так, государственная полиция установила, что одно из муниципальных предприятий Риги выделило на зарплаты фиктивным работникам 150 тыс. евро.

Кроме того, в декабре 2018 года оппозиция в Рижской думе требовала от Ушаковса как представителя держателя долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme взять на себя политическую ответственность за разразившийся в нём коррупционный скандал, который расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Предположительная сумма взяток при закупках для общественного транспорта оценивалась в 13,5-20 млн евро.

Президент Латвии Р. Вейонис заявил, что при подобном скандале мэр Риги должен подать в отставку, как это сделал его заместитель Андрис Америкс. 30 января 2019 года в доме Ушаковса в Межапарке и в рабочем кабинете прошли обыски. Ранее деятельность Rīgas satiksme привлекла внимание в связи с приобретением моющего средства на сумму 390 тыс. евро. В итоге, 28 июня 2019 года против бывшего мэра Риги было возбуждено уголовное дело.

И вот персонаж с такой репутацией был избран в Европарламент. В Ереване он позиционировал в статусе сопредседателя Комитета парламентского партнерства Армения-Европейский Союз. Он изрек, что гражданская миссия ЕС помогла стабилизировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

"Баку отвергает сотрудничество в этом направлении и хочет прекратить миссию ЕС в Армении, но Армения, конечно, представила предложение, чтобы были механизмы взаимного контроля над вооружением, и это пример того, что Армения сама взяла на себя обязательство по мирной повестке дня, и я, мы поддерживаем это. А реакцию Азербайджана на все это очень трудно понять и прокомментировать", - сказал Ушаковс.

Тут имеет смысл напомнить, что послы стран Евросоюза в Брюсселе недавно утвердили решение о гражданской миссии ЕС в Армении, согласно которому европейские наблюдатели останутся в приграничных регионах Армении еще на два года, до 19 февраля 2027 года. Это было решение , не только не согласованное с Азербайджаном, но и обоснованно критикуемое официальным Баку.

Правда состоит в том, что 7 октября 2022 года Совет Европы принял решение направить до 40 экспертов ЕС вдоль армянской стороны условной границы с Азербайджаном "с целью мониторинга, анализа и отчетности о ситуации в регионе". Сроком миссии были определены два месяца. Сейчас, как видим, увеличился и численный состав участников миссии и сама она превращается в бессрочную.

И это обстоятельство, как не раз открыто и доходчиво, к сведению погрязшего в коррупционных скандалах карьериста Ушаковса, указывал официальный Баку, не просто вызывает наше беспокойство, но и является препятствием на пути заключения мирного договора. В душе (тут Ушакоковс волен ставить ударение на любом слоге) рижский засланец в Европарламенте не может всего этого не понимать. Но он давно уже не является хозяином самому себе.

Он - послушный глашатай любых директив Европарламента. Того самого, который давно доказал свою оголтелую антиазербайджанскую сущность. Того самого, где никак не могут смириться с восстановлением нашей страной своих суверенитета и территориальной целостности. Того самого, где балом правят фрики и коррупционеры из разных стран мира, которые явно не хотят мира между Азербайджаном и Арменией. И провокация от Ушаковса - очередное тому подтверждение.