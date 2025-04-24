Кадры с Tesla, поехавшей в фитнес-клуб, стали вирусными

В американском сегменте соцсетей расходится видео, на котором мужчина попросил Tesla отвезти его туда, где он никогда не был, и оказался в фитнес-клубе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Кадры с Tesla, поехавшей в фитнес-клуб по просьбе мужчины, стало вирусным