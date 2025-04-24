https://news.day.az/world/1747447.html Кадры с Tesla, поехавшей в фитнес-клуб, стали вирусными - ВИДЕО В американском сегменте соцсетей расходится видео, на котором мужчина попросил Tesla отвезти его туда, где он никогда не был, и оказался в фитнес-клубе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Кадры с Tesla, поехавшей в фитнес-клуб по просьбе мужчины, стало вирусным
Кадры с Tesla, поехавшей в фитнес-клуб, стали вирусными - ВИДЕО
В американском сегменте соцсетей расходится видео, на котором мужчина попросил Tesla отвезти его туда, где он никогда не был, и оказался в фитнес-клубе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Кадры с Tesla, поехавшей в фитнес-клуб по просьбе мужчины, стало вирусным
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