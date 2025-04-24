В Бакинском военном суде изучены документы, связанные с событиями, произошедшими до армянской оккупации города Шуша

Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде были изучены документы, связанные с событиями, произошедшими до оккупации города Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документам, изученным государственными обвинителями, до оккупации город Шуша и окрестные села неоднократно обстреливались вооруженными силами Армении из различного оружия, в том числе ракет и пушек. В ходе этих событий погибли, были ранены или взяты в заложники азербайджанцы.

Также вооруженными силами Армении были взорваны водопроводы в селах, населенных азербайджанцами, нанесен серьезный ущерб объектам сфер образования, здравоохранения и другим гражданским объектам, а также домам мирных жителей. По указанным фактам в то время были возбуждены уголовные дела.

Среди произошедшего в тот период также трагедия, известная как резня в Малыбейли и Гушчулар.

На суде также был исследован протокол, касающийся обстрела 4 апреля 1991 года вертолета в районе села Гёйтала Шушинского района. В тот день, примерно с 12 до 13 часов, вертолёт с бортовым номером 27057, принадлежащий министерству внутренних дел и перевозивший депутатов Верховного Совета Азербайджанской Республики, был обстрелян из села Эксaок, где жили армяне. В результате вертолёт получил повреждения и при вынужденной посадке в селе Туршсу потерпел крушение. Был также оглашён и исследован другой протокол, касающийся факта обстрела пассажирского вертолёта 28 января 1992 года. Отмечено, что вертолёт марки "Ми-8Т" с бортовым номером 24137, принадлежащий авиакомпании "AZALPANX" Забрат концерна гражданской авиации "AZAL" Азербайджанской Республики, вылетел из аэропорта Агдама по маршруту Агдам-Шуша. Во время полёта в районе села Кяркиджахан города Ханкенди он был сбит ракетой вооружёнными силами Армении. Вертолёт упал на грунтовую дорогу между сёлами Халфали и Гайбалы Шушинского района и взорвался. В результате погибли сорок два человека - три члена экипажа и тридцать девять пассажиров.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате военной агрессии Армении, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и многочисленных других преступлениях.