Члены клуба путешественников NomadMania прибыли в Агдам

Начался визит членов клуба путешественников NomadMania в город Агдам.

Как сообщает Day.Az, путешественники посетили Аллею шехидов в Агдаме.

Отметим, что делегация в течение трех дней будет находиться в Карабахе и Восточном Зангезуре, где ознакомится с масштабными работами по восстановлению и строительству, деятельностью по разминированию, а также с разрушениями и актами вандализма, совершенными Арменией в период оккупации.

Эти поездки также имеют исключительное значение с точки зрения продвижения освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм"), который позволяет туристам на месте ознакомиться со следами военных преступлений, совершенных армянскими оккупантами.