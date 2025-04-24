Безвизовый режим с Азербайджаном

- во сколько обойдется путешествие в Китай?

23 апреля между Азербайджаном и Китаем было подписано соглашение о введении безвизового режима. Документ был утвержден в Пекине на официальной церемонии в присутствии Президента Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Согласно новому режиму, граждане обеих стран смогут свободно посещать друг друга на срок до 30 дней без необходимости получения визы.

На этом фоне у любителей путешествовать, особенно по Азии, возник вопрос - во сколько обойдется азербайджанскому туристу поездка в Китай?

Как передает Day.Az, по подсчетам тревел-блогера Рауфа Исмаилова (raufism), опубликованным в социальных сетях, основные расходы выглядят следующим образом:

Авиабилеты

Перелеты из Баку в Китай осуществляются авиакомпанией "AZAL". В период различных акций стоимость билетов туда-обратно составляет около 420 манатов. В обычное время цены варьируются от 600 до 700 манатов.

Проживание

Проживание в Китае относительно недорогое. За неделю в двухместном номере среднего уровня в Пекине потребуется заплатить около 600 манатов.

Транспорт

Цены на городской транспорт остаются доступными.

Такси - от 3 до 10 манатов за поездку.

Метро - около 1 маната за поездку.

Питание

Китайская кухня разнообразна, однако туристам иногда сложно подобрать блюда по вкусу.

Средний счет в ресторане на одного - 20-40 манатов.

В недорогих заведениях - 10-20 манатов.

Экскурсии и входные билеты

Посещение достопримечательностей обойдется в 10-30 манатов за билет.

Для осмотра музеев и других интересных мест достаточно запланировать около 150-200 манатов.

Дополнительные расходы

Сувениры, интернет, напитки и другие мелкие траты также следует учитывать при планировании бюджета.

Общая стоимость поездки

Для двоих недельное путешествие в Китай обойдется примерно в 1800-2000 манатов. Итоговая сумма зависит от индивидуальных предпочтений, маршрута и стиля отдыха.

Безвизовый режим делает Китай еще более доступным и привлекательным направлением для туристов из Азербайджана.