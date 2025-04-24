Безвизовый режим с Азербайджаном - во сколько обойдется путешествие в Китай?
23 апреля между Азербайджаном и Китаем было подписано соглашение о введении безвизового режима. Документ был утвержден в Пекине на официальной церемонии в присутствии Президента Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Согласно новому режиму, граждане обеих стран смогут свободно посещать друг друга на срок до 30 дней без необходимости получения визы.
На этом фоне у любителей путешествовать, особенно по Азии, возник вопрос - во сколько обойдется азербайджанскому туристу поездка в Китай?
Как передает Day.Az, по подсчетам тревел-блогера Рауфа Исмаилова (raufism), опубликованным в социальных сетях, основные расходы выглядят следующим образом:
Авиабилеты
Перелеты из Баку в Китай осуществляются авиакомпанией "AZAL". В период различных акций стоимость билетов туда-обратно составляет около 420 манатов. В обычное время цены варьируются от 600 до 700 манатов.
Проживание
Проживание в Китае относительно недорогое. За неделю в двухместном номере среднего уровня в Пекине потребуется заплатить около 600 манатов.
Транспорт
Цены на городской транспорт остаются доступными.
- Такси - от 3 до 10 манатов за поездку.
- Метро - около 1 маната за поездку.
Питание
Китайская кухня разнообразна, однако туристам иногда сложно подобрать блюда по вкусу.
- Средний счет в ресторане на одного - 20-40 манатов.
- В недорогих заведениях - 10-20 манатов.
Экскурсии и входные билеты
- Посещение достопримечательностей обойдется в 10-30 манатов за билет.
- Для осмотра музеев и других интересных мест достаточно запланировать около 150-200 манатов.
Дополнительные расходы
Сувениры, интернет, напитки и другие мелкие траты также следует учитывать при планировании бюджета.
Общая стоимость поездки
Для двоих недельное путешествие в Китай обойдется примерно в 1800-2000 манатов. Итоговая сумма зависит от индивидуальных предпочтений, маршрута и стиля отдыха.
Безвизовый режим делает Китай еще более доступным и привлекательным направлением для туристов из Азербайджана.
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