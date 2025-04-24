Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов отметил юбилей в духе ретро

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошёл концерт, посвящённый 25-летнему юбилею Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов. Название концерта "Музыкальное путешествие в прошлое" идеально отражало атмосферу вечера, наполненного великолепной музыкой и глубоким уважением к традициям азербайджанской культуры, сообщает Day.Az.

С приветственным словом на мероприятии выступили заместитель председателя парламента, академик Рафаэль Гусейнов, доктор философии по искусствоведению, музыковед Саадат Тахмиразгызы и директор Международного центра мугама, заслуженный артист Сахиб Пашазаде. Они подчеркнули вклад оркестра в сохранение и развитие азербайджанской музыкальной традиции.

Художественным руководителем и главным дирижёром концерта выступил народный артист Агаверди Пашаев. Оркестр сопровождал хор заслуженного коллектива Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под руководством хормейстера, заслуженной артистки Наалы Барателия.

На вечере выступили - народные артисты Алим Гасымов, Гюльназ Исмаилова (сопрано), Симара Иманова (ханенде), Айгюн Байрамова (ханенде), Гюльяз Мамедова (ханенде), заслуженные артисты Хайям Мамедов (кяманча), Фяргана Гасымова (ханенде), Алмаз Оруджева (ханенде), Анар Шушалы (тенор), Сахиб Пашазаде (тар), лауреаты Телевизионного конкурса мугама Кямиля Набиева (ханенде), Миралам Мираламов (ханенде), лауреаты республиканских и международных конкурсов Талех Яхъяев (баритон), Хатира Гюльмамедли (саз), Рашад Гасанзаде (вокал)

В программе прозвучали азербайджанская народная песня и произведения известных азербайджанских композиторов, что позволило создать незабываемую атмосферу и представить богатство музыкальной культуры страны.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az