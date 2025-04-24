В канадском аэропорту произошла стрельба

На территории международного аэропорта имени Пирсона в канадском Торонто произошла стрельба. 

Как передает Day.Az, об этом сообщает CTV News.

По информации телеканала, стрелял взрослый мужчина. Полицейский, причастный к инциденту, не пострадал.

В настоящее время угрозы для окружающих нет. Проводится проверка. Возможны задержки авиарейсов.