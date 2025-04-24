https://news.day.az/world/1747477.html В канадском аэропорту произошла стрельба На территории международного аэропорта имени Пирсона в канадском Торонто произошла стрельба. Как передает Day.Az, об этом сообщает CTV News. По информации телеканала, стрелял взрослый мужчина. Полицейский, причастный к инциденту, не пострадал. В настоящее время угрозы для окружающих нет. Проводится проверка. Возможны задержки авиарейсов.
В канадском аэропорту произошла стрельба
На территории международного аэропорта имени Пирсона в канадском Торонто произошла стрельба.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CTV News.
По информации телеканала, стрелял взрослый мужчина. Полицейский, причастный к инциденту, не пострадал.
В настоящее время угрозы для окружающих нет. Проводится проверка. Возможны задержки авиарейсов.
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