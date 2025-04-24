В Китае показали обновленный кроссовер Voyah Free. Новинка дебютировала в Шанхае, и, как пишут китайские СМИ, Voyah провела не просто фейслифтинг, а комплексную модернизацию. Популярный в России Free получил + к названию, свежий дизайн, более мощный электромотор в составе "базовой" гибридной установки и электронных помощников от Huawei. Продажи на родине начнутся в ближайшие месяцы.

Внешне Voyah Free+ можно распознать по заглушке на месте решетки радиатора, иной графике оптики и бамперу, а также 21-дюймовым колесным дискам с новым дизайном.

Как передает Day.Az, размеры стали чуть больше: длина и ширина выросли на 10 миллиметров, до 4915 и 1960 миллиметров соответственно, высота - на 15, до 1660, благодаря чему в салоне должно стать просторнее. Расстояние между осями кроссовера равно 2960 миллиметрам.

Однако самые интересные обновления произошли внутри. Во-первых, начальная гибридная установка, сочетающаяся с передним приводом, получила электромотор на 292 силы вместо 272-сильного. Во-вторых, кроссоверу заменили подвеску на пневматическую с технологией Magic Carpet и пятью режимами езды. Заявлено, что она умеет "предугадывать дорожные условия" и подстраиваться под них для максимального комфорта.

В-третьих, Free+ одним из первых получил усовершенствованную пакет помощи водителю ADS 4 от Huawei. Сюда входят шоссейный автопилот Highway NOA (Navigate on Autopilot), системы автоматической смены полосы движения и предотвращения столкновений, получающие данные от сенсоров и улучшенного лазерного радара. Снимков салона пока нет, но обещаны дисплей HarmonyOS Cockpit 5, аудиосистема объемного звучания и встроенный холодильник.