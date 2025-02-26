Шабаш дашнаков: партия с террористическим прошлым призывает к новой войне с Азербайджаном

Автор: Акпер Гасанов

Это было очень показательно. В день, когда минуло 33 года с момента осуществления армянскими головорезами, при поддержке 366-го мотострелкового полка ОВС СНГ геноцида против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, мы не только не услышали от руководства Армении слов покаяния. Мы увидели, как в Армении прошел шабаш тех, кто всегда рассматривал захват азербайджанских и турецких земель, уничтожение азербайджанцев и турков, как свою историческую миссию.

Да, сегодня в Армении началась работа 35-го общего собрания АРФ Дашнакцутюн. Ключевые вопросы обсуждения, которые обсуждались на этом сборище армянских националистов, имеющих позорный шлейф совершения террористических акций в разных странах мира, касался "проблем всеармянского значения, защиты и реализации фундаментальных прав армян Карабаха".

Одного этого заявления достаточно, чтобы понять, насколько живучей является жажда армянскими националистами чужих земель. Мы прекрасно помним, что именно дашнаки предали свой собственный народ, устроив провокации против Османской империи. Достаточно вспомнить, что в уставных документах этой партии было прописано "достижение экономической и политической свободы "Турецкой Армении" посредством "народной войны против турецкого правительства".

Да, проще говоря, дашнаки призывали армян, проживавших в Османской империи вооружаться, дабы участвовать в преступлениях против страны, где им были предоставлены все возможные условия для счастливой жизни. Да, именно в преступлениях. Ибо, в уставных документах АРФ Дашнакцутюн, среди средств достижения поставленных целей, было указано: революционная подготовка народа, организация и вооружение армянского населения Османской империи, саботаж и индивидуальный террор.

Как вскоре оказалось, террор был далеко не индивидуальным. В августе 1896 года в Стамбуле дашнаки захватили османский банк. Двадцать шесть членов партии, замаскировавшись под носильщиков, внесли в здание оружие и взрывчатки. Руководимые Бабкеном Сюни, они грозились взорвать банк, если их требования не будут выполнены. А требовали они, как я указал выше, удовлетворения своих территориальных претензий к Османской империи.

Позже дашнаки разработали план убийства султана Абдул-Хамида. Во главе этого плана стоял Христофор Микаелян, один из создателей АРФ. Вдумайтесь в степень цинизма и жестокости - его план предусматривал взрыв нескольких бомб около кареты, когда Абдул-Хамид покинет дворец для совершения пятничной молитвы. В итоге, во время испытания бомбы Микаелян и его молодой соратник погибли от взрыва. Дашнаки продолжили его план и 21 июля 1905 года произвели взрыв, в результате которого погибло двадцать восемь человек и было ранено еще пятьдесят шесть. Султан не пострадал, задержавшись для разговора с Шейх аль-исламом.

Можно еще долго перечислять факты осуществления дашнаками терактов против турецких и азербайджанских политиков и дипломатов. Но куда важнее то, что начиная с середины 1918 года происходят этнические чистки по отношению к азербайджанцам проживавшим в Зангезуре.

Эриванский архиепископ Хорен писал в апреле 1920 года: "Должен признаться, что несколько татарских сёл пострадали при правительстве Армении". Да, дашнаки с радостью воспользовались возможностью безнаказанно убивать азербайджанцев.

Спустя десятилетия тоже самое сделали потомки этих дашнаков, в ходе Первой карабахской войны. Которая также стали причиной реализации идей дашнаков по захвату наших земель. В 1985 году на XXIII Всемирном Конгрессе Дашнакцутюн была ратифицирована политическая платформа, согласно которой "основной политической целью АРФ остается создание свободной, независимой и единой Армении охватывающей Вильсоновские границы, Нахичевань, Карабах и Ахалкалаки".

И не удивительно, что именно дашнаки, живущие в разных странах мира, финансировали покупку и отправку огромных партий оружия, на формирование боевых бригад в Армению, в ходе Первой карабахской войны. Оккупацию 20% территории Азербайджана они сочли выполнением части своих планов. Соответственно, поражение Армении в 44-дневной войне дашнаки восприняли, как разрушительный удар по устоям армянского национализма, основанного на территориальных претензиях к соседним странам.

Они живут идеями "реванша" за это поражение. Они готовы проливать реки крови - как азербайджанской, так и армянской. Он открыто призывают к использованию всех возможных методов для смены власти в Армении. А какие они методы готовы использовать - весь мир знает. И все это доказывает, насколько право руководство Азербайджана, требующее от нынешней армянской власти ускорить процесс внесения изменений в конституцию этой страны, дабы не было там никаких территориальных претензий к нашей стране.

Отталкиваясь от которых в будущем дашнаками, в союзе с иными армянскими националистами, попытались бы развязать новую войну с нашей страной. Вина за такое развитие событий, вне всякого сомнения, ляжет и на ведущие мировые державы, которые закрывали и закрывают глаза на чудовищные планы дашнаков, и на шокирующие методы их реализации. По сути, АРФ Дашнакцутюн является террористической организацией, имеющей свои ячейки во многих странах мира. Но в том и состоит лицемерие политиков из ведущих стран мира, что они отказываются признавать очевидное. А преступник, чувствующий свою безнаказанность, опасен вдвойне.