МОМ поддерживает Бакинскую декларацию как шаг к расширению миграционного взаимодействия

Международная организация по миграции (МОМ) приветствует принятие Бакинской декларации как шаг к усилению регионального сотрудничества в сфере миграции.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил региональный директор МОМ по Европе и Центральной Азии Артур Эркен, выступая на III министерской конференции Алматинского процесса в Баку.

Он подчеркнул, что декларация будет способствовать "укреплению регионального взаимодействия и обеспечению безопасной, упорядоченной и легальной миграции". По его словам, положения декларации перекликаются с Глобальным договором о миграции, а также со стратегическим планом самой организации, которые делают акцент на партнерстве и скоординированных мерах в ответ на актуальные миграционные вызовы.

Эркен отметил, что Алматинский процесс остается важной платформой для стран-участниц и государств-наблюдателей, предоставляя "уникальную возможность для как формального, так и неформального обмена мнениями в регионе, где значение миграции продолжает расти и будет оставаться актуальным в обозримом будущем".

Приводя статистику, Эркен сообщил, что за пределами стран-участниц Алматинского процесса проживает около 8 миллионов их граждан, в то время как внутри них находится примерно 9,5 миллиона международных мигрантов. В более широкой группе стран-участниц, наблюдателей и приглашенных государств за рубежом находится около 22 миллионов граждан, а в пределах этих стран - порядка 25 миллионов международных мигрантов.

Он также отметил позитивные изменения в области трудовой мобильности. "Мы рады наблюдать рост числа соглашений о трудовой миграции между странами региона", - сказал Эркен, добавив, что граждане стран Евразийского экономического союза уже пользуются правом свободного передвижения и трудоустройства.

По его словам, государства Центральной Азии также заключили двусторонние соглашения о трудовой миграции с рядом европейских стран, а также с Турцией и Южной Кореей. "Благодаря британской программе сезонных рабочих, в которой мы сотрудничаем с несколькими странами региона, мигранты из Центральной Азии всё чаще помогают восполнить нехватку рабочей силы в аграрном секторе Великобритании", - отметил он.