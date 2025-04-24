Иран готов пересмотреть диалог с ЕС по ядерной программе

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что готов сделать первый шаг и посетить Берлин, Лондон и Париж для перезагрузки переговоров со странами "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) об урегулировании ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я вновь предлагаю дипломатию. После моих недавних консультаций в Москве и Пекине я готов сделать первый шаг и посетить Париж, Берлин и Лондон. Я был готов сделать это до того, как Иран начал непрямые переговоры с США [по своей ядерной программе], но "евротройка" отказалась", - написал Арагчи в X.

"Сейчас мяч на стороне "евротройки". У них есть возможность высвободиться из лап обществ, отстаивающих "особые интересы", и проложить другой путь. То, куда мы свернем на этой развилке, вероятно, определит дальнейшее будущее", - добавил он. По мнению главы МИД Ирана, текущие отношения между Тегераном и тремя европейскими странами находятся в сильном упадке.