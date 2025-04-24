Поддержка День книги и авторского права от «Nar»

Помимо доступных услуг "Nar" также известен своей приверженностью социальным инициативам, включая постоянную поддержку проектов, направленных на развитие привычки к чтению среди молодежи. Поддержка мобильного оператора в рамках обсуждений на тему "Как рождается книга?", прошедших в "Дом Литератора" в День книги и авторского права, сыграла важную роль в укреплении интереса к чтению и формировании активного литературного диалога.

23 апреля писатель Акшин Йенисей и литературовед Кисмет Рустамов встретились с молодыми авторами. Акшин Йенисей подробно рассказал о своей новой книге, посвящённой нефтяной тематике, поделился деталями процесса написания, выбора темы и целей проекта. Кисмет Рустамов выступил с речью о значении современной литературы в общении с молодёжью и актуальных тенденциях в этой сфере.

Своим участием в этом проекте Nar в очередной раз подтвердил приверженность стратегии корпоративной социальной ответственности, способствуя просвещению молодежи и развитию культуры чтения в стране. Подробнее о социальных проектах оператора можно узнать на сайте nar.az/projects.

В настоящее время "Nar" предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 года "Nar" лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.