На пути к еврокубкам: пять кандидатов на три места

Завершился полуфинальный этап Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что выход в финал "Карабаха" и "Сабаха", а также неудачи "Араз-Нахчывана" и "Нефтчи" в определенной степени повлияли на борьбу за еврокубки.

На четыре еврокубковых путевки все еще есть шесть претендентов. Учитывая, что "Карабах" уже справился с этой задачей, правда, пока неизвестно, в каком турнире он будет участвовать, то на три места осталось пять претендентов. Полуфиналы не изменили претендентов на путевки в Европу.

Кому "Карабах" откроет дорогу?

В каком турнире будет участвовать "Карабах", который раньше всех решил судьбу еврокубков, пока не ясно. Но команда Гурбана Гурбанова уже в этом туре может обеспечить себе место в Лиге чемпионов. Чудом будет, если в этом сезоне агдамская команда не станет чемпионом. В таком случае возможно попасть в Лигу Европы, выиграв Кубок. Если же "Карабах" закончит сезон без титула, то будет играть в Лиге конференций. Но последние два варианта нереальны. С большой долей вероятности он обеспечит себе 12-е чемпионство. Завоевав при этом участие в Лиге чемпионов. А от того, выиграет ли "Карабах" Кубок или нет, станет ясно, кто попадет в Лигу Европы.

Надежда "Зиря" на "Золотой дубль"

Нет сомнений в том, что "Зиря" также будет выступать в континентальных турнирах. Хотя команда Рашада Садыхова пока не обеспечила себе эту квалификацию официально, она уже может оформить свою путевку в еврокубки в эти выходные. Но в какой турнир команда отправится, бакинцы узнают только 31 мая. В этот день состоится финал Кубка между "Карабахом" и "Сабахом". Если "Карабах" сделает золотой дубль, "Зиря" сыграет в Лиге Европы. При другом исходе она примет участие в Лиге конференций.

В пяти шагах от Европы

"Араз-Нахчыван", отказавшийся от мечты о Лиге Европы после поражения в полуфинале, теперь борется на одном фронте, а не на двух. Команда Эльмара Бахшиева должна защитить третье место, которое занимает сейчас, чтобы выйти в Лигу конференций. Представитель Нахчывана, опережающий своего ближайшего соперника "Туран Товуз" на пять очков, должен защитить это преимущество в последних пяти турах, чтобы впервые в своей истории принять участие в еврокубках. Даже если представитель региона не займет третье место, он сохранит свои шансы на попадание в Лигу конференций. Но тогда "Араз-Нахчыван" также должен будет болеть за "Карабах" 31 мая.

"Туран Товуз", судьба которого не в его руках

В общем, болельщиков агдамской команды в финале будет много. В то время как "Зиря" будет ожидать победы от "Карабаха" для выхода в Лигу Европы, претендент на второе место в Лиге конференций также захочет, чтобы "Сабах" проиграл. Если "Туран Товузу" не удастся обойти "Араз-Нахчыван" в последних пяти турах, им придется ждать "Золотого дубля" "Карабаха", чтобы выйти в Европу с четвертого места. Короче говоря, судьба "Туран Товуза" не в его руках. Команде либо надо подкараулить неудачи "Араз-Нахчывана" в чемпионате или надеяться на поражение "Сабаха" в кубке.

Реванш, титул и Европа

Все мысли "Сабаха" сейчас связаны только с финалом. В чемпионате команде Василия Березуцкого осталось сыграть пять матчей, но надежда попасть в еврокубки связана только с Кубком. Судьба бакинцев, которые сыграют с "Карабахом" 31 мая в финале, в их руках. Для попадания в Лигу Европы необходимо завоевать первый в истории титул. Это также будет реваншем за кубковое поражение, которое привело к отставке соотечественника Березуцкого Мурада Мусаева. По сути, "Сабах" должен бороться за четвертое место, чтобы подстраховаться. Ведь если удастся обойти "Туран Товуз", то результат финала не повлияет на квалификацию в Европу, а в худшем случае даст шанс на попадание в Лигу конференций. Хотя преодолеть девятиочковое расставание от товузской команды непросто.

Сказка, или "Нефтчи" должен помочь Бог

Вылет из Кубка усложнил задачу "Нефтчи". Шансы у команды Самира Абасова только на бумаге. Их выход в еврокубки станет чудом. Слова Эмина Махмудова, сказавшего в интервью несколько дней назад "Бог должен помочь нам в игре с Францией", также относятся к шансам "Нефтчи" на попадание в еврокубки. "Черно-белым" нужно обойти и "Сабах", и "Туран Товуз", то есть ликвидировать разницу в 13 очков, чтобы подняться на четвертое место и ждать "золотого дубля" "Карабаха". Это даже больше похоже на сказку, чем на чудо. Шансы "Нефтчи" на попадание в еврокубки могут исчезнуть в XXXII туре.

Отметим, что в полуфинале Кубка "Карабах" выбил "Араз-Нахчыван" (0:1, 3:0), а "Сабах" - "Нефтчи" (2:1, 1:1).