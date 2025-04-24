https://news.day.az/politics/1747350.html Ханкенди примет XVII-й Саммит ОЭС В этом году в городе Ханкенди состоится XVII-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Ханкенди примет XVII-й Саммит ОЭС
В этом году в городе Ханкенди состоится XVII-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на конференции "Азербайджан и Организация экономического сотрудничества (ОЭС): Возможности и перспективы" заместитель начальника Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Ровшан Мирзаев.
"Тема нынешнего года будет посвящена устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству, адаптированному к изменениям климата", - добавил он.
Отметим, что XVI-й Саммит ОЭС состоялся в 2023 году в столице Республики Узбекистан Ташкенте.
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