Ханкенди примет XVII-й Саммит ОЭС

В этом году в городе Ханкенди состоится XVII-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на конференции "Азербайджан и Организация экономического сотрудничества (ОЭС): Возможности и перспективы" заместитель начальника Управления экономического сотрудничества министерства иностранных дел Азербайджана Ровшан Мирзаев.

"Тема нынешнего года будет посвящена устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству, адаптированному к изменениям климата", - добавил он.

Отметим, что XVI-й Саммит ОЭС состоялся в 2023 году в столице Республики Узбекистан Ташкенте.