https://news.day.az/unusual/1747483.html Медвежата в Алтайском заповеднике привлекли внимание в соцсетях - ВИДЕО Медвежий отдых сняли с квадрокоптера в Алтайском заповеднике. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Двое взрослых и три косолапых малыша пришли на полянку перекусить свежей весенней травой и развлечься. Один из мишек удивил сотрудников своим необычным окрасом. Его сравнили с пандой.
Медвежата в Алтайском заповеднике привлекли внимание в соцсетях - ВИДЕО
Медвежий отдых сняли с квадрокоптера в Алтайском заповеднике.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Двое взрослых и три косолапых малыша пришли на полянку перекусить свежей весенней травой и развлечься.
Один из мишек удивил сотрудников своим необычным окрасом. Его сравнили с пандой.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре