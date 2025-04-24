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Медвежата в Алтайском заповеднике привлекли внимание в соцсетях - ВИДЕО

Медвежий отдых сняли с квадрокоптера в Алтайском заповеднике. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Двое взрослых и три косолапых малыша пришли на полянку перекусить свежей весенней травой и развлечься. Один из мишек удивил сотрудников своим необычным окрасом. Его сравнили с пандой.