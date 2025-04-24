Медвежата в Алтайском заповеднике привлекли внимание в соцсетях

Медвежий отдых сняли с квадрокоптера в Алтайском заповеднике.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Двое взрослых и три косолапых малыша пришли на полянку перекусить свежей весенней травой и развлечься. 

Один из мишек удивил сотрудников своим необычным окрасом. Его сравнили с пандой.