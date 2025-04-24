Торговля между Азербайджаном и Китаем набирает обороты

В январе-марте этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Китаем составил 1,02 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 279,8 миллиона долларов США, или на 37,4 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

За отчетный период торговый оборот с Китаем составил 8,54 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. Таким образом, Китай занял четвертое место среди стран, с которыми Азербайджан осуществил наибольшее количество торговых операций в указанный период.

В январе-марте текущего года из Азербайджана в Китай было экспортировано продукции на сумму 23,2 миллиона долларов. Это на 18,2 миллиона долларов, или в 4,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время были осуществлены импортные операции на сумму 1 миллиард долларов США, что на 261,6 миллиона долларов, или на 35,6 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, в отчетный период Китай занял второе место среди стран, из которых Азербайджан импортирует наибольшее количество продукции.

Отметим, что в январе-марте этого года объем внешнеторгового оборота Азербайджана вырос на 24,3 процента и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно информации, за последний год объем экспорта в стране вырос на 6,7 процента, или на 401,75 миллиона долларов США и достиг 6,4 миллиарда долларов, а объем импорта увеличился на 52,6 процента, или на 1,9 миллиарда долларов США, составив 5,7 миллиарда долларов.

В отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 722,9 миллиона долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов, или в 3,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.