https://news.day.az/officialchronicle/1747467.html Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай - ФОТО 24 апреля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Пекина в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай - ФОТО
24 апреля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Пекина в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожали официальные лица.
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