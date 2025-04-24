Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Китай

24 апреля завершился государственный визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Китайскую Народную Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в международном аэропорту Пекина в честь главы государства был выстроен почетный караул.

Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву провожали официальные лица.