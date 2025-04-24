Известные путешественники прибыли в город Шуша

Началась поездка в Карабах путешественников из 30 стран мира - США, Великобритании, Бельгии, Германии, Швейцарии, Польши, Нидерландов, Франции, Бразилии, Марокко, Дании, Чили, Португалии, Сьерра-Леоне, Руанды, Сирии, Индии, Сербии, Греции, Албании, Турции, Словакии, Сингапура, Италии, Испании, Ирана, Камеруна, Китая, Австралии и Новой Зеландии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, международные путешественники после посещения Физули прибыли в город Шуша.

Здесь они ознакомятся с проведенными масштабными реставрационно-строительными работами, получат возможность понаблюдать за деятельностью по разминированию.

Делегация в течение трех дней будет находиться в Карабахе и Восточном Зангезуре, где ознакомится с масштабными работами по восстановлению и строительству, деятельностью по разминированию, а также с разрушениями и актами вандализма, совершенными Арменией в период оккупации.

Отметим, что после окончания 44-дневной Отечественной войны в течение 5 лет в Карабах и Восточный Зангезур совершили 12 поездок обширные делегации крупнейших мировых международных туристических сетей - ETIC, MTP, TCC, NomadMania, Club-100 (Швеция), Piki Reels (Великобритания), Vagaclub (Норвегия). Эта поездка является 13-м групповым визитом иностранных путешественников в Карабах.